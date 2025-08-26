Zwischen Anspruch und Realität

Immer öfter geraten Kärntens Kassenärztinnen und -ärzte in ein Spannungsfeld, das kaum mehr aufzulösen ist. Auf der einen Seite stehen die berechtigten Erwartungen der Patientinnen und Patienten nach bestmöglicher Diagnose und Behandlung. Auf der anderen Seite drängen die Vorgaben der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Ärztinnen und Ärzte dazu, bestimmte Leistungen nur eingeschränkt oder gar nicht mehr anzubieten.