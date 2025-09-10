„Hilferufe einer Frau“
Ziegenbock löste Großeinsatz der US-Polizei aus
Über diesen schnellen Einsatz der Polizei kann niemand meckern – eher lachen. Ein halbes Dutzend Cops stürmte mit gezogener Waffe ein Grundstück. Ein Spaziergänger hatte den 911-Notruf gewählt, weil er eine „Frau“ schreien hörte. Doch dann kam alles anders.
Laut eines Presse-Statements des Sheriffs von Penobscot County hatten die Beamten am Samstag mit einem Fall von häuslicher Gewalt oder noch schlimmeren gerechnet, als sie zur Oak Shade Farm der Familie Hawes am Stadtrand einer Kleinstadt in Maine kamen: „Stattdessen mussten wir feststellen, dass es sich nicht um eine Frau in Not, sondern um eine nigerianische Zwergziege namens Simon handelte.“
„Wir führten die Beamten dann zum Stall“
Eigentümerin Devon Hawes ergänzte auf Facebook: „Wir saßen gegen 20:30 Uhr im Wohnzimmer vor dem Fernseher, als es plötzlich an der Haustür hämmerte und jemand ,Aufmachen, Polizei‘ brüllte. Zum Glück hat sich das Missverständnis schnell aufgeklärt, als wir die Polizei dann zu Simon in den Stall geführt haben.“
Hawes kann sich nicht erklären, warum ihr einjähriger Zwerg-Ziegenbock ein richtiger Schreihals ist: „Eigentlich hätte er keinen Grund zum Meckern. Er bekommt Futter, Liebe und alles, was er sonst noch braucht – leider hat er dennoch scheinbar eine Menge Beschwerden.“
Seine Artgenossen im Stall sind dagegen mit für die Rasse typischer, ruhiger Gelassenheit ausgestattet. Weshalb Simons Frauchen scherzt, dass der Bock „ein schwarzes Schaf unter den Ziegen ist“. Immerhin wissen jetzt die Nachbarn und auch die Polizei Bescheid, dass sie sich keine Sorgen machen sollen, wenn Simon mal wieder einen Schreianfall bekommt.
