Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hilferufe einer Frau“

Ziegenbock löste Großeinsatz der US-Polizei aus

Ausland
10.09.2025 21:51
„Simon“ rief ein bewaffnetes Kommando auf den Plan.
„Simon“ rief ein bewaffnetes Kommando auf den Plan.(Bild: WABI5)

Über diesen schnellen Einsatz der Polizei kann niemand meckern – eher lachen. Ein halbes Dutzend Cops stürmte mit gezogener Waffe ein Grundstück. Ein Spaziergänger hatte den 911-Notruf gewählt, weil er eine „Frau“ schreien hörte. Doch dann kam alles anders. 

0 Kommentare

Laut eines Presse-Statements des Sheriffs von Penobscot County hatten die Beamten am Samstag mit einem Fall von häuslicher Gewalt oder noch schlimmeren gerechnet, als sie zur Oak Shade Farm der Familie Hawes am Stadtrand einer Kleinstadt in Maine kamen: „Stattdessen mussten wir feststellen, dass es sich nicht um eine Frau in Not, sondern um eine nigerianische Zwergziege namens Simon handelte.“

Devon Hawes konnte nicht glauben, dass auf einmal bewaffnete Polizisten ihr Grundstück stürmte.
Devon Hawes konnte nicht glauben, dass auf einmal bewaffnete Polizisten ihr Grundstück stürmte.(Bild: WABI5)

„Wir führten die Beamten dann zum Stall“
Eigentümerin Devon Hawes ergänzte auf Facebook: „Wir saßen gegen 20:30 Uhr im Wohnzimmer vor dem Fernseher, als es plötzlich an der Haustür hämmerte und jemand ,Aufmachen, Polizei‘ brüllte. Zum Glück hat sich das Missverständnis schnell aufgeklärt, als wir die Polizei dann zu Simon in den Stall geführt haben.“

Hawes kann sich nicht erklären, warum ihr einjähriger Zwerg-Ziegenbock ein richtiger Schreihals ist: „Eigentlich hätte er keinen Grund zum Meckern. Er bekommt Futter, Liebe und alles, was er sonst noch braucht – leider hat er dennoch scheinbar eine Menge Beschwerden.“

Lesen Sie auch:
Krokodilsattrappe im Tümpel nahe dem Bodensee
Kopf ragte aus Tümpel
Vermeintliches Krokodil rief Polizei auf den Plan
16.06.2025

Seine Artgenossen im Stall sind dagegen mit für die Rasse typischer, ruhiger Gelassenheit ausgestattet. Weshalb Simons Frauchen scherzt, dass der Bock „ein schwarzes Schaf unter den Ziegen ist“. Immerhin wissen jetzt die Nachbarn und auch die Polizei Bescheid, dass sie sich keine Sorgen machen sollen, wenn Simon mal wieder einen Schreianfall bekommt.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf