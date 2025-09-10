Ziegenbock löste Großeinsatz der US-Polizei aus

Laut eines Presse-Statements des Sheriffs von Penobscot County hatten die Beamten am Samstag mit einem Fall von häuslicher Gewalt oder noch schlimmeren gerechnet, als sie zur Oak Shade Farm der Familie Hawes am Stadtrand einer Kleinstadt in Maine kamen: „Stattdessen mussten wir feststellen, dass es sich nicht um eine Frau in Not, sondern um eine nigerianische Zwergziege namens Simon handelte.“