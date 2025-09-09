Über 20 Zivilisten bei russischem Angriff getötet

Der Angriff mit einer gelenkten Fliegerbombe auf die Siedlung Jarowa im Norden von Donezk sei „offen barbarisch“ gewesen, schrieb Selenskyj am Dienstag auf Telegram. Er habe sich direkt gegen die Menschen gerichtet, die vor einer Behörde auf die Auszahlung ihrer Pension gewartet hätten. Im Osten der Ukraine ist die Infrastruktur – wie Banken – vielerorts zerstört, Pensionisten müssen daher das Geld persönlich in bar abholen.