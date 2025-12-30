„Ganz krass“: Pooth teilt gegen Laura Müller aus

Verona Pooth hat das Geschäftsmodell von Wendler-Ehefrau Laura Müller scharf kritisiert – insbesondere mit Blick auf deren OnlyFans-Aktivitäten während der Schwangerschaft. Im „Tim Gabel“-Podcast fand die Moderatorin klare Worte, die nun für Diskussionen sorgen.
„Ganz, ganz krass, dass sie als Schwangere weiter OnlyFans bedient hat“, sagte die 57-Jährige und stellte dabei weniger den finanziellen Erfolg als vielmehr die langfristigen Folgen in den Mittelpunkt.
Erotik-Fotos in der Schwangerschaft sind „irre“
Ihre Sorge gilt vor allem den Kindern, die später mit den Inhalten konfrontiert werden könnten. Das Internet vergesse nichts, warnte Pooth eindringlich.
Für sie persönlich sei eine Schwangerschaft „etwas Heiliges“, erklärte die Moderatorin weiter. „Ein Wunder der Natur“, bei dem das ungeborene Kind im Fokus stehen müsse. In dieser sensiblen Zeit erotische Inhalte für Fremde zu produzieren, nennt sie „irre“. Gleichzeitig erkennt sie aber Müllers wirtschaftlichen Erfolg an.
Nacktfotos für Pooth tabu
Pooth zog auch einen Vergleich zu ihrer eigenen Karriere und betont, dass sie als junge Frau und Mutter andere Entscheidungen getroffen hätte: „Wenn es zu meiner Zeit OnlyFans gegeben hätte – ich habe mich ja nicht mal für den ,Playboy‘ ausgezogen –, aber klar, die Bilder wären heute noch da.“
Solche Entscheidungen hätten immer Auswirkungen auf das private Umfeld. „Ich hätte damit Diegos Leben und auch Roccos Leben verändert“, so Pooth über ihre eigenen Söhne.
Von „Let‘s Dance“ zu OnlyFans
Laura Müller hat sich seit ihren frühen TV-Auftritten – unter anderem bei „Let’s Dance“ – bewusst neu positioniert und setzt inzwischen auf digitale Erotikplattformen. Ihren Mann Michael Wendler, mit dem sie zwei Kinder hat, lernte sie bereits als Teenagerin kennen.
Trotz zahlreicher Kritik postet Laura Müller aber unbeirrt weiter. Ob die Mahnungen langfristig Gehör finden, bleibt offen.
