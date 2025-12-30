„Ganz krass“: Pooth teilt gegen Laura Müller aus

Nacktfotos für Pooth tabu

Pooth zog auch einen Vergleich zu ihrer eigenen Karriere und betont, dass sie als junge Frau und Mutter andere Entscheidungen getroffen hätte: „Wenn es zu meiner Zeit OnlyFans gegeben hätte – ich habe mich ja nicht mal für den ,Playboy‘ ausgezogen –, aber klar, die Bilder wären heute noch da.“