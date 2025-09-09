Regierung macht Lohnplus für Beamte rückgängig

Verhandelt hatten das Lohnplus im November 2024 der damalige Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Schnell kam Kritik am Abschluss auf. Wirtschaftsforscher wie Gabriel Felbermayr (Wifo) sprachen sich dafür aus, die Löhne neu zu verhandeln. Arbeitsrechtler sahen kein Hindernis.

„Sozialpartnerschaft de facto aufgekündigt“

Und die Politik? Die NEOS waren von vornherein gegen das Zweijahrespaket, auch in der ÖVP gibt es (abseits der Gewerkschafter) Befürworter der Idee, Koglers Abschluss wieder aufzuschnüren. Aus den Ländern hörte man immer wieder positive Stimmen für eine Neuverhandlung: Schließen sie sich an, würden nämlich auch Länder und Gemeinden massiv entlastet. Und „schuld“ wäre der Bund ...