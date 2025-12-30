Sattelzug umgekippt: A9 zwei Stunden lang gesperrt

Im leichten Schneetreiben ist Dienstagmittag ein Sattelzug auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen Treglwang und Liezen in der Obersteiermark ins Schleudern geraten. Er durchbrach die Leitschiene und schlitterte eine Böschung hinab. Der Unfall hatte gravierende Folgen für den Verkehr.
Gegen 11.30 Uhr verlor der Lenker des Sattelschleppers die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses landete im Graben und verlor eine größere Menge Treibstoff. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde alarmiert.
Folgeunfälle mit sieben Fahrzeugen
Bei schwierigen Straßenverhältnissen kam es zu Folgeunfällen, in die insgesamt sechs Pkw und ein weiterer Lkw verwickelt waren. Verletzt wurde allem Anschein nach niemand.
Für den Verkehr hatte die Unfallserie große Auswirkungen: Die Autobahn musste im betreffenden Abschnitt komplett gesperrt werden. Rund zwei Stunden lang wurde der Verkehr über die B113 umgeleitet, ehe am Nachmittag die Freigabe erteilt werden konnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.