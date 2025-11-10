Nach OÖ-Derby zwischen Euphorie und Finsternis!

“Du wirst sofort bestraft“

„Natürlich weiß ich, dass man sich nach Niederlagen diese Fragen stellt. Ich konzentriere mich aber auf meine Arbeit“, betont Mörec, angesprochen auf eine nun drohende Trainerdiskussion in der Stahlstadt, um kämpferisch anzumerken: „Ich werde alles versuchen, dass wir wieder rauskommen!“ Womit für den Coach in der Länderspielpause nicht nur im mentalen Bereich viel Arbeit wartet, um eine frühwinterliche Depression zu vermeiden. Vielmehr liegt die Krux in den Pleiten auch oft in individuellen Fehlern oder Unkonzentriertheiten. „Auf so einem Niveau wirst du dann sofort bestraft“, weiß Mörec.