Museum Angerlehner: Ein Trio sprengt die Normen

Er entwickelt Farbräume, in denen sphärische, vibrierende Himmelsblicke oder Landschaften gesehen werden können. Oder aber die Bilder sind Zeugnisse reiner Malerei: Kontrastreiche Farbkompositionen, die den Blick der Betrachter in eine enorme räumliche Tiefe ziehen. Kogler, einst Schüler Oswald Oberhubers, hat damit eine eigenständige Position in der österreichischen Kunstgeschichte etabliert.