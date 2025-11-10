Angezündeter Holzhaufen beschäftigte Feuerwehren

Brandstiftung liegt nahe

Der Holzhaufen am Waldrand dürfte bereits länger gebrannt haben, als das Feuer bemerkt wurde. Ein Holztransporter und ein Traktor halfen beim Zerteilen des Holzhaufens. Weil kein Hydrant in der Nähe war, wurde mit mehreren Einsatzfahrzeugen ein Pendelverkehr zur Wasserversorgung eingerichtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Brandstiftung wird vermutet.