Aufregung um Wasserschaden im Kinder-Schlafraum

Defekte Regenabflussrinne

Bürgermeister Erwin Reichetseder (VP) bestätigt gegenüber der „Krone“ Wasserflecken. „Es gibt Schäden aufgrund eines Gebrechens der Regenabflussrinne. Diese sind aber fachgerecht behandelt worden.“ Bei einer aktuellen Begehung soll kein Schimmel festgestellt worden sein: „Es schaut zwar arg aus, ist aber kein Schimmel. Ich lasse aber noch ein Gutachten erstellen. Die Gesundheit der Kinder ist natürlich das Wichtigste.“