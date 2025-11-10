Beim Fortgehen unbemerkt von Mauer gestürzt

Hecke durchquert

Der Notarzt brachte den offenbar schwer verletzten Peilsteiner ins Linzer Uniklinikum, wo der 35-Jährige auf der Intensivstation betreut wird. Er hatte beim Sturz auf den Steinboden massive Verletzungen erlitten. Der Unfallhergang ist noch unklar, weil niemand das Unglück beobachtet hatte. Allerdings befindet sich vor dem Mauerabgrund eine Hecke, die der Mühlviertler offenbar durchquert hatte.