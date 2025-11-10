Beim Fortgehen unbemerkt von Mauer gestürzt

Eine launige Nacht mit Freunden endete im Mühlviertel mit einem schweren Unfall und jetzt ist die Sorge um einen 35-Jährigen groß. Er befindet sich nach einem Sturz von einer Mauer in Lebensgefahr – den Unfall hatte zuerst keiner seiner Bekannten mitbekommen.
Die Gruppe war gerade dabei, einen Lokalwechsel zu machen, ging vom Gasthaus in Oepping (Bezirk Rohrbach) in Richtung der örtlichen Disco, die sich etwas außerhalb des Ortszentrums befindet. Plötzlich bemerkten die Mühlviertler, dass einer aus ihrer Gruppe fehlt.
Weg abgesucht
Da sie gemeinsam vom Wirtshaus weggegangen waren, konnte er nur am Weg „verloren gegangen“ sein und die Begleiter drehten daher um, suchten den Weg ab. Und wurden fündig: Am Fuß einer etwa drei Meter hohen Mauer lag ihr Freund und war nicht ansprechbar.
Hecke durchquert
Der Notarzt brachte den offenbar schwer verletzten Peilsteiner ins Linzer Uniklinikum, wo der 35-Jährige auf der Intensivstation betreut wird. Er hatte beim Sturz auf den Steinboden massive Verletzungen erlitten. Der Unfallhergang ist noch unklar, weil niemand das Unglück beobachtet hatte. Allerdings befindet sich vor dem Mauerabgrund eine Hecke, die der Mühlviertler offenbar durchquert hatte.
