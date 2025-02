BMW, 489 PS: In diesen Limousinen sitzen Politiker

Es war ein bisserl so wie Weihnachten: Im Dezember 2024 wurde an den oö. Landtagspräsidenten Max Hiegelsberger eine neue Dienstlimousine ausgeliefert. Etwas Wuchtiges und sehr stabiles ist es geworden – und zufällig auch dasselbe Modell, in dem Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) durch Oberösterreich und die Republik kurvt.