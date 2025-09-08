Hamas bereit zu „sofortigen“ Verhandlungen

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat ihre Bereitschaft zu sofortigen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Krieg gegen Israel betont, nachdem ihr „einige Ideen der amerikanischen Seite“ vorgelegt worden seien, heißt es in einer aktuellen Erklärung. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine „letzte Warnung“ ausgesprochen.
Israel habe seinen Bedingungen für ein Abkommen bereits zugestimmt, nun sei es an der Hamas ebenfalls zuzustimmen, schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er habe die Palästinenserorganisation bereits vor den drohenden Konsequenzen gewarnt, falls sie seine Forderungen nicht akzeptiere: „Dies ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!“
Trump: „... andernfalls wird es unangenehm“
Vor wenigen Tagen hatte Trump gesagt, es gebe „sehr intensive Verhandlungen mit der Hamas“. Diese solle die noch festgehaltenen Geiseln freilassen, andernfalls werde es „unangenehm werden“.
Nun heißt es seitens der Hamas, man begrüße „jede Initiative, die Bemühungen um ein Ende der Aggression gegen unser Volk unterstützt“. Man sei bereit, sofortige Gespräche aufzunehmen, „um über die Freilassung aller Gefangenen zu sprechen“.
Gaza-Stadt: Hochhäuser mit Vertriebenen zerstört
Die israelische Armee hatte in den vergangenen Tagen ihre Einsätze rund um die Stadt Gaza ausgeweitet. Eigenen Angaben zufolge beschoss sie am Sonntag ein weiteres Hochhaus in Gaza-Stadt. Es hat bereits zuvor zwei Hochhäuser zerstört, in denen vertriebene Palästinenser untergebracht waren. Das Militär begründet sein Vorgehen damit, dass Hochhäuser von der Hamas genutzt würden. Erwartet wird zudem eine Bodenoffensive in Gaza. Wie Augenzeugen berichteten, warf die Armee Tausende Flugblätter über westlichen Stadtvierteln ab, in denen die Bewohner zur Evakuierung aufgefordert wurden.
