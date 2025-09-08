Vorteilswelt
Nach Trumps Warnung

Hamas bereit zu „sofortigen“ Verhandlungen

Außenpolitik
08.09.2025 06:38
Kämpfer der Hamas während einer Geiselübergabe im Februar 2025
Kämpfer der Hamas während einer Geiselübergabe im Februar 2025(Bild: EPA/MOHAMMED SABER)

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat ihre Bereitschaft zu sofortigen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Krieg gegen Israel betont, nachdem ihr „einige Ideen der amerikanischen Seite“ vorgelegt worden seien, heißt es in einer aktuellen Erklärung. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine „letzte Warnung“ ausgesprochen.

0 Kommentare

Israel habe seinen Bedingungen für ein Abkommen bereits zugestimmt, nun sei es an der Hamas ebenfalls zuzustimmen, schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er habe die Palästinenserorganisation bereits vor den drohenden Konsequenzen gewarnt, falls sie seine Forderungen nicht akzeptiere: „Dies ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!“ 

Trump: „... andernfalls wird es unangenehm“
Vor wenigen Tagen hatte Trump gesagt, es gebe „sehr intensive Verhandlungen mit der Hamas“. Diese solle die noch festgehaltenen Geiseln freilassen, andernfalls werde es „unangenehm werden“.

Nun heißt es seitens der Hamas, man begrüße „jede Initiative, die Bemühungen um ein Ende der Aggression gegen unser Volk unterstützt“.  Man sei bereit, sofortige Gespräche aufzunehmen, „um über die Freilassung aller Gefangenen zu sprechen“.

Lesen Sie auch:
„Beendet den Krieg!“, lautet schon seit Monaten die Forderung an Premier Benjamin Netanyahu und ...
Deal mit der Hamas
Geisel-Angehörige fordern Zustimmung Netanyahus
07.09.2025
Neues Hamas-Video
Geisel fleht Netanyahu um Ende des Gaza-Kriegs an
05.09.2025
„Feind besiegen“
Generalstab: Israel hat Operation Gaza begonnen
02.09.2025

Gaza-Stadt: Hochhäuser mit Vertriebenen zerstört
Die israelische Armee hatte in den vergangenen Tagen ihre Einsätze rund um die Stadt Gaza ausgeweitet. Eigenen Angaben zufolge beschoss sie am Sonntag ein weiteres Hochhaus in Gaza-Stadt. Es hat bereits zuvor zwei Hochhäuser zerstört, in denen vertriebene Palästinenser untergebracht waren. Das Militär begründet sein Vorgehen damit, dass Hochhäuser von der Hamas genutzt würden. Erwartet wird zudem eine Bodenoffensive in Gaza. Wie Augenzeugen berichteten, warf die Armee Tausende Flugblätter über westlichen Stadtvierteln ab, in denen die Bewohner zur Evakuierung aufgefordert wurden.

