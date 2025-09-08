Hamas bereit zu „sofortigen“ Verhandlungen

Israel habe seinen Bedingungen für ein Abkommen bereits zugestimmt, nun sei es an der Hamas ebenfalls zuzustimmen, schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er habe die Palästinenserorganisation bereits vor den drohenden Konsequenzen gewarnt, falls sie seine Forderungen nicht akzeptiere: „Dies ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!“

Trump: „... andernfalls wird es unangenehm“

Vor wenigen Tagen hatte Trump gesagt, es gebe „sehr intensive Verhandlungen mit der Hamas“. Diese solle die noch festgehaltenen Geiseln freilassen, andernfalls werde es „unangenehm werden“.