Geisel fleht Netanyahu um Ende des Gaza-Kriegs an

In dem Video ist auch die deutsch-israelische Geisel Alon Ohel kurz zu sehen. Gilboa-Dalal und der Pianist Ohel waren während des Großangriffs der Hamas und ihrer Verbündeten auf Israel am 7. Oktober 2023 vom Supernova-Musikfestival im Süden des Landes in den Gazastreifen verschleppt worden. Beide sind mittlerweile 24 Jahre alt.

Video soll am 28. August aufgenommen worden sein

Am Ende des Videos trifft Gilboa-Dalal Ohel und sagt auf Hebräisch, dass sie sich in Gaza befänden und das Video am 28. August aufgenommen worden sei, also kurz vor dem Beginn der israelischen Offensive in der Stadt Gaza. Die Familie von Ohel gab nach israelischen Medienangaben mittlerweile ihr Einverständnis zur Veröffentlichung seiner Identität.