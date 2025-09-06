Vorteilswelt
Auch nur Menschen | Geld für Schabernack

(Bild: AP/Denes Erdos)

Auch nur Menschen. Sie sind ja auch nur Menschen… Spitzenpolitiker fahren mit der Vespa, gehen sogar, wer hätte es gedacht, selber einkaufen (wie Kanzler Christian Stocker jüngst beim ORF-Sommergespräch im Versuch, sich besonders volksnah zu geben, „gestand“). Sie schlecken am Twinni-Eislutscher oder der Tüte, kosen ihre Hunde, steigen auf Berge oder laufen im Kreis – ja, sie sind auch nur Menschen. Wenn auch nicht unbedingt „wie du und ich“.

Geld für Schabernack. Heute zeigen wir in der „Krone bunt“, wie sich die österreichischen Politspitzen in den sozialen Medien vermarkten. Um sich so vermeintlich volksnah und menschlich zu präsentieren, bedarf es einiger Anstrengungen. Durchinszenierte Videos kosten eine ganze Stange Geld. Geld, das bisher aus den von der Öffentlichkeit zwangsweise prall gefüllten Parteikassen floss. Und doch reichte das für die lustigen Auftritte der Politiker offenbar nicht mehr. So verfiel man auf die parteikassenschonende Idee, diese Arbeit lieber von Ministeriums-Mitarbeitern in ihrer Dienstzeit erledigen zu lassen. Wer blecht? Na klar: wir Steuerzahler! Bei dieser Zwangsbeglückung mit Pseudolustigkeit haben wir alle miteinander wenig zu lachen. Und was ist die Moral von der G’schicht? Für Schabernack reicht das Steuergeld. Für viele wichtige staatliche Ausgaben, erst recht für ordentliche Pensionen dagegen nicht.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
