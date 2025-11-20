SOS Kinderdorf hat jetzt einen neuen Aufsichtsrat

900-Seiten-Bericht liegt bei Staatsanwaltschaft

Bei der Staatsanwaltschaft Wien ist am Donnerstagnachmittag unterdessen ein 900 Seiten langer Untersuchungsbericht über Missstände bei SOS Kinderdorf eingegangen. „Bei diesem Dokument handelt es sich um den vertraulichen zweiten Teil des Berichts der Independent Special Commission (ISC). Darin werden nicht nur vertrauliche Informationen, sondern auch zahlreiche Personen, darunter auch Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, namentlich genannt“, teilte die Organisation mit. Sie habe bisher selbst nur sehr sporadischen Zugang gehabt, das sei seit zwei Tagen anders.