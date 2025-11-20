Legende macht sich für Russen bei Olympia stark

Der Biathlon-Weltverband (IBU) hatte die Verbände aus Russland und Belarus im März 2022 aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine suspendiert. Fourcade (37), der früher im Anti-Dopingkampf ein meinungsstarker Gegner der Russen war, hatte sich bereits im Februar 2023 für eine Rückkehr russischer und belarussischer Athleten in den Weltsport ausgesprochen. Der Franzose ist seit 2022 Athletenvertreter im IOC.