„Es geht darum, was eine Sozialleistung bewirkt“

Die Steuerung des Sozialwesens ändert sich mit der neuen Struktur. Das Land wird in fünf „Sozialplanungsräume“ bzw. „Care-Regionen“ unterteilt, die Planung erfolgt auf Landesebene. Die Regionen sind für die operative Steuerung und für Rückmeldungen über die Lage vor Ort zuständig. In den Regionen soll ab dem kommenden Jahr je ein „Sozialraumbüro“ eingerichtet werden, das als erster Ansprechpartner bei Problemen eine „Lotsenfunktion“ zur Findung des passenden Hilfsangebots übernehmen wird. Ergänzend dazu soll es ein digitales Angebot und eine Hotline analog zur 1450 im Gesundheitsbereich geben. Und nicht zuletzt solle auch das ehrenamtliche Engagement wieder verstärkt eingebunden werden, betont Rüscher – auch wenn dieses professionelle Hilfe nicht ersetzen könne.