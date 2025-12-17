Semesterferien werden 2027 im Ländle verschoben

In Vorarlberg werden die Semesterferien im Jahre 2027 um eine Woche nach hinten verlegt, damit es zu keiner Kollision mit der Faschingswoche kommt.
Die Semesterferien 2027 werden in Vorarlberg von der zweiten in die dritte Februarwoche verlegt. Das sieht eine Verordnung des Bildungsministeriums vor. So wird eine Kollision mit der Faschingswoche vermieden. Eigentlich sieht das Schulzeitgesetz die Vorarlberger Semesterferien (gemeinsam mit Kärnten, Tirol, Burgenland und Salzburg) für die zweite Februarwoche vor.
Fremdenverkehrswirtschaft, Eltern- und Lehrervertreter sowie das Land haben sich aber darauf verständigt, dass in jenen Jahren, in denen Semesterferien und Faschingswoche zusammenfallen, um eine laut Gesetz mögliche Verlegung angesucht wird. Ziel ist es, den Urlauberansturm aufgrund der Ferientermine in den anderen Ländern bzw. Staaten zu steuern und die Tourismus-Einrichtungen gleichmäßiger auszulasten.
Das Schulzeitgesetz ermöglicht eine Verlegung der Semesterferien um eine Woche, „sofern weder verkehrspolitische Gründe noch überregionale Interessen dieser Verlegung entgegenstehen“. Eine weitere Voraussetzung sind gleichlautende Anträge von Land und Bildungsdirektion.
