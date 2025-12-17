Semesterferien werden 2027 im Ländle verschoben

Die Semesterferien 2027 werden in Vorarlberg von der zweiten in die dritte Februarwoche verlegt. Das sieht eine Verordnung des Bildungsministeriums vor. So wird eine Kollision mit der Faschingswoche vermieden. Eigentlich sieht das Schulzeitgesetz die Vorarlberger Semesterferien (gemeinsam mit Kärnten, Tirol, Burgenland und Salzburg) für die zweite Februarwoche vor.