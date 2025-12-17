Diebstahlserie: Autos nie unversperrt lassen!

In Vorarlberg werden in letzter Zeit gehäuft Diebstähle aus unversperrten Autos begangen. Die Polizei ersucht daher die Bevölkerung, Fahrzeuge immer abzusperren und verdächtige Wahrnehmungen zu melden.
Die unbekannten Täter suchen durch „Schnallen“ an den Fahrzeugtüren nach unversperrten Autos und entwenden aus diesen Bargeld, Bankomatkarten und andere Wertsachen. Genaue Zahlen gab die Polizei keine bekannt, allerdings sei in der jüngeren Vergangenheit eine Häufung derartiger Delikte zu verzeichnen. In mehreren Fällen hätten Täter auch Zündschlüssel in den Autos vorgefunden und seien ein Stück weit gefahren. Danach wurden die Fahrzeuge irgendwo abgestellt – teils in stark beschädigtem Zustand.
Tipps der Polizei
Die Polizei ersucht daher die Bevölkerung, abgestellte Fahrzeuge zu versperren, keine Taschen sichtbar im Auto abzulegen und keine Wertgegenstände oder Autoschlüssel im Fahrzeug zu lassen. Wer jemanden beim „Schnallen“ beobachtet, solle zudem unverzüglich die Exekutive verständigten.
