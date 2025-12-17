Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Warnung der Polizei

Diebstahlserie: Autos nie unversperrt lassen!

Vorarlberg
17.12.2025 12:56
Die Vorarlberger Polizei beobachtet einen Anstieg bei Diebstählen aus unversperrten Autos.
Die Vorarlberger Polizei beobachtet einen Anstieg bei Diebstählen aus unversperrten Autos.(Bild: sos)

In Vorarlberg werden in letzter Zeit gehäuft Diebstähle aus unversperrten Autos begangen. Die Polizei ersucht daher die Bevölkerung, Fahrzeuge immer abzusperren und verdächtige Wahrnehmungen zu melden.

 

0 Kommentare

Die unbekannten Täter suchen durch „Schnallen“ an den Fahrzeugtüren nach unversperrten Autos und entwenden aus diesen Bargeld, Bankomatkarten und andere Wertsachen. Genaue Zahlen gab die Polizei keine bekannt, allerdings sei in der jüngeren Vergangenheit eine Häufung derartiger Delikte zu verzeichnen. In mehreren Fällen hätten Täter auch Zündschlüssel in den Autos vorgefunden und seien ein Stück weit gefahren. Danach wurden die Fahrzeuge irgendwo abgestellt – teils in stark beschädigtem Zustand. 

Tipps der Polizei
Die Polizei ersucht daher die Bevölkerung, abgestellte Fahrzeuge zu versperren, keine Taschen sichtbar im Auto abzulegen und keine Wertgegenstände oder Autoschlüssel im Fahrzeug zu lassen. Wer jemanden beim „Schnallen“ beobachtet, solle zudem unverzüglich die Exekutive verständigten.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 8°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
1° / 7°
Symbol bedeckt
Dornbirn
1° / 7°
Symbol bedeckt
Feldkirch
0° / 6°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
378.667 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
150.445 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
116.726 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Vorarlberg
Um eine Woche
Semesterferien werden 2027 im Ländle verschoben
Warnung der Polizei
Diebstahlserie: Autos nie unversperrt lassen!
Messepark-Neubau
200-Millionen-Euro-Projekt ist auf Schiene!
Löscharbeiten
Heizkraftwerk in Liechtenstein abgebrannt
NHL
Rossi gewinnt auch das zweite Spiel mit Vancouver
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf