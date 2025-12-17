Diebstahlserie: Autos nie unversperrt lassen!

Die unbekannten Täter suchen durch „Schnallen“ an den Fahrzeugtüren nach unversperrten Autos und entwenden aus diesen Bargeld, Bankomatkarten und andere Wertsachen. Genaue Zahlen gab die Polizei keine bekannt, allerdings sei in der jüngeren Vergangenheit eine Häufung derartiger Delikte zu verzeichnen. In mehreren Fällen hätten Täter auch Zündschlüssel in den Autos vorgefunden und seien ein Stück weit gefahren. Danach wurden die Fahrzeuge irgendwo abgestellt – teils in stark beschädigtem Zustand.