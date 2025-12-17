Heizkraftwerk in Liechtenstein abgebrannt

Zu einem Einsatz der Florianijünger kam es am Dienstagabend im benachbarten Fürstentum Liechtenstein. Dort stand ein Heizkraftwerk in Flammen – die Brandursache ist noch nicht bekannt.
Am Dienstagabend mussten die Florianijünger in Malbun ausrücken: Gegen 18.30 Uhr meldete ein Betriebsmitarbeiter der Landespolizei, dass das Heizkraftwerk in Malbun-Triesenberg in Brand stehen würde. Umgehend rückten Patrouillen der Landespolizei, die Feuerwehr Triesenberg, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Vaduz samt Hubretter zum Kraftwerk aus. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nacht.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Brand niemand verletzt. Das Heizkraftwerk wird mit Holzschnitzeln betrieben. Der Kriminaltechnische Dienst der Landespolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.
