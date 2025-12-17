Heizkraftwerk in Liechtenstein abgebrannt

Am Dienstagabend mussten die Florianijünger in Malbun ausrücken: Gegen 18.30 Uhr meldete ein Betriebsmitarbeiter der Landespolizei, dass das Heizkraftwerk in Malbun-Triesenberg in Brand stehen würde. Umgehend rückten Patrouillen der Landespolizei, die Feuerwehr Triesenberg, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Vaduz samt Hubretter zum Kraftwerk aus. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nacht.