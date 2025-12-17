Wirtschaftliche Krise, aber stabiles Budget

Die Messestadt ist bekanntlich das wirtschaftliche Zentrum des Landes, dementsprechend üppig war in der Vergangenheit auch die kommunale Kassa ausgestattet. Doch auch für Dornbirn gilt mittlerweile wie für alle anderen Gemeinden auch: Die fetten Jahre sind vorbei. Steigende Kosten und ein Wirtschaftswachstum in nur homöopathischer Ausprägung engen die finanziellen Spielräume spürbar ein, was sich auch am Haushaltsentwurf für das Jahr 2026 ablesen lässt. Was sich allerdings ebenfalls daraus ablesen lässt: Im Gegensatz zu anderen Gemeinden ist Dornbirn nach wie vor handlungsfähig und in der Lage, nennenswerte Investitionen zu stemmen.