200-Millionen-Euro-Projekt ist auf Schiene!

Für Eigentümervertreter Guntram Drexel ist es ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: „Wir sind sehr erleichtert, dass der Baubescheid nun vorliegt. Erst jetzt können die entscheidenden letzten Schritte für die Ausführungen beginnen. Ohne Bewilligung waren uns in vielen Punkten die Hände gebunden.“ Im Juni 2025 ist das Projekt eingereicht worden, dank sorgfältiger Abstimmungen mit der Stadt Dornbirn und dem Land verlief der Genehmigungsprozess nahezu reibungslos. „Jetzt arbeiten wir intensiv daran, den geplanten Baubeginn nach Ostern 2026 einhalten zu können“, gibt Drexel das nächste Etappenziel vor.