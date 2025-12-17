200-Millionen-Euro-Projekt ist auf Schiene!

Es ist vollbracht: Am Mittwochmorgen sind im Dornbirner Rathaus die letzten Verträge unterzeichnet worden, somit ist die Baubewilligung für die Umgestaltung des Messeparks erteilt. Baustart für das 200-Millionen-Euro-Projekt ist im Frühjahr 2026.
Für Eigentümervertreter Guntram Drexel ist es ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: „Wir sind sehr erleichtert, dass der Baubescheid nun vorliegt. Erst jetzt können die entscheidenden letzten Schritte für die Ausführungen beginnen. Ohne Bewilligung waren uns in vielen Punkten die Hände gebunden.“ Im Juni 2025 ist das Projekt eingereicht worden, dank sorgfältiger Abstimmungen mit der Stadt Dornbirn und dem Land verlief der Genehmigungsprozess nahezu reibungslos. „Jetzt arbeiten wir intensiv daran, den geplanten Baubeginn nach Ostern 2026 einhalten zu können“, gibt Drexel das nächste Etappenziel vor.
Messepark bleibt während der Bauphase geöffnet
Der Bau selbst wird eine logistische Herausforderung – vor allem auch deshalb, weil der Messepark während der gesamten Bauzeit geöffnet bleiben soll. Bereits Anfang des kommenden Jahres will man die Kunden über den „Schlachtplan“ informieren: „Wir freuen uns gemeinsam auf den neuen Messepark und haben tolle Shopping-Ideen für das Einkaufen während der Bauzeit – man darf schon gespannt sein“, so Geschäftsführerin Nicole Schedler.
