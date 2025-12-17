Kletterer stürzte in Vorarlberg in die Tiefe

Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Bereich des Klettergartens Känzele in Kennelbach (Vorarlberg) ein schwerer Alpinunfall. Ein Mann musste mit nicht näher definierten Verletzungen ins LKH Feldkirch geflogen werden.
Der Unfall trug sich nahe dem Felsenweg bei Kennelbach zu. Ein Kletterer war mehr als fünf Meter in die Tiefe gestürzt – in einem schwer zugänglichen Bereich entlang einer Wanderroute.
Ein folgenschwerer Fehler
Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Mann falsch eingehängt und dadurch den Halt verloren. Der Verletzte war nach dem Sturz ansprechbar, klagte jedoch über Schmerzen im unteren Rückenbereich. Für die aufwendige Rettung wurde die Bregenzer Bergrettung mit fünf Einsatzkräften alarmiert.
Der Mann wurde schließlich mithilfe eines rund 50 Meter langen Seils im steilen Gelände gesichert und geborgen. Anschließend flog ihn der Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch. Der Fußballplatz Kennelbach diente dabei einmal mehr als „Einsatzzentrale“ sowie als Landeplatz für den Notarzt-Heli.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.