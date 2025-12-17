Hohenems will sparen und effizienter werden

Überprüfung auf Wirksamkeit

Nachdem in den vergangenen Jahren fast die gesamte Innenstadt neu gestaltet worden ist, wird im kommenden Jahr auf die Investitionsbremse gestiegen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt gerade einmal 4,35 Millionen Euro – im Vorjahr waren es noch 7,4 Millionen Euro. Die Stadt will auch künftig alle Förderungen und Investitionen konsequent auf Wirksamkeit und langfristigen Nutzen überprüfen. Ein weiterer zentraler Pfeiler des Konsolidierungspfades ist die Steigerung der Effizienz im Verwaltungsbetrieb. Die Grafenstadt setzt dabei verstärkt auf Digitalisierung sowie den Einsatz moderner Technologien wie KI-gestützte Prozesse, um Ressourcen zielgerichteter einzusetzen.