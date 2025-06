ÖTV-Supertalent verteidigt seine French Open-Krone

Und in Durchgang zwei knüpfte der Vorarlberger, der auch auf dem Monoski großartige Figur macht und früher an Handbike-Bewerben teilgenommen hat, gleich dort an, wo er in Satz eins aufgehört hatte und nahm Cooper den Aufschlag zum 1:0 ab. Allerdings gelang es dem US-Open-Champion von 2024 umgehend auf 1:1 zu stellen. Das dritte Game entwickelte sich dann zu einem elfminütigen „Monster-Game“ – mit dem besseren Ende für Taucher, der einen Breakball abwehren und mit seinem sechsten Spielball schließlich auf 2:1 stellen konnte.