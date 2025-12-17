Altachs Defensive ist reif für die Meistergruppe

Die starke Defensive untermauert auch die Statistik nach 1:0-Führungen. Fünfmal siegten die Rheindörfler danach, zweimal spielte man Remis, Niederlage gab es keine. Besser ist nur der LASK mit neun Siegen nach neun Führungen. Umgekehrt haben die Altacher nach neunmaligem 0:1-Rückstand nie gewonnen, nur drei Remis geholt. Mit nur 66 zugelassenen Schüssen auf das Tor liegen die Altacher sogar auf Platz zwei der Liga.