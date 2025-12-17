Altachs Defensive ist reif für die Meistergruppe

Die Abwehr ist in dieser Saison das Prunkstück der Rheindörfler. Das war nicht nur der optische Eindruck in den 17 Partien des Herbstdurchgangs, das wurde auch durch statistische Werte untermauert. Darum dürfen sich Trainer Fabio Ingolitsch und sein Team noch Hoffnungen auf die Meistergruppe machen.
Altachs Defensive ist das Prunkstück der Mannschaft. Das war nicht nur der optische Eindruck in den 17 Partien des Herbstdurchgangs, das wurde auch durch statistische Werte untermauert. Die Abwehrarbeit der gesamten Mannschaft ist meistergruppentauglich geworden. Ein interessantes Detail: Die insgesamt meisten Gegentore (6 bzw. 5) bezog die Elf von Coach Fabio Ingolitsch jeweils in den letzten 15 Minuten einer jeden Halbzeit.
Fels in der Brandung
Dejan Stojanovic ist der Fels in der Brandung: Mit mehr als 71 Prozent gehaltener Schüsse ist der Feldkircher der beste Keeper der Liga. Noch vor den Nationalteamkeepern Alexander Schlager, Niklas Hedl und Nikolas Polster. Ein Umstand, der an Teamtrainer Ralf Rangnick ganz offensichtlich vorbeigegangen ist – zumindest bisher. Fünfmal blieb „Deki“ bereits ohne Gegentor.
Die starke Defensive untermauert auch die Statistik nach 1:0-Führungen. Fünfmal siegten die Rheindörfler danach, zweimal spielte man Remis, Niederlage gab es keine. Besser ist nur der LASK mit neun Siegen nach neun Führungen. Umgekehrt haben die Altacher nach neunmaligem 0:1-Rückstand nie gewonnen, nur drei Remis geholt. Mit nur 66 zugelassenen Schüssen auf das Tor liegen die Altacher sogar auf Platz zwei der Liga.
Offensive ausbaufähig
Altachs Offensivleistungen liegen – mit Ausnahme der sieben Treffer von Patrick Greil – durchwegs knapp in der unteren Hälfte der Liga. Nur jede zehnte Chance wird auch zu einem Treffer. Der Vergleich der geschossenen Tore mit dem Expected-goals-Wert ist mit minus vier der drittschlechteste der Liga. Nur Ried und Rapid schneiden hier noch mieser ab.
