Thailand hat wieder einen neuen Regierungschef

Ex-Premier war kurz im Gefängnis

Es handelt sich bereits um den dritten Regierungswechsel in drei Jahren. Ex-Premier Thaksin kehrte 2023 aus seinem Exil in Dubai zurück, um eine achtjährige Haftstrafe wegen Machtmissbrauchs und Interessenskonflikten anzutreten. Schon in der ersten Nacht wurde er aber aus medizinischen Gründen in die Privatstation eines Kranenhauses verlegt. Seine Strafe wurde dann vom König auf ein Jahr verkürzt und er wurde nach sechs Monaten Haft auf Bewährung entlassen. Am Dienstag entscheidet das Oberste Gericht, ob der Krankenhausaufenthalt als Haftzeit angerechnet wird oder ob Thaksin wieder ins Gefängnis muss.