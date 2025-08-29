Thailands Regierungschefin ihres Amtes enthoben

Das Verfassungsgericht in Thailand hat die thailändische Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra ihres Amtes enthoben und deren Regierung aufgelöst.
Shinawatra habe in einem öffentlich gewordenen Telefonat mit Kambodschas Ex-Regierungschef Hun Sen im Juni die ethischen Ansprüche, die an eine Ministerpräsidentin gestellt würden, nicht erfüllt, urteilte das neunköpfige Gericht am Freitag. Außerdem habe sie „ihre Popularität“ retten wollen und eigene Interessen über die des Landes gestellt. Suspendiert worden war Shinawatra wegen des Vorfalls bereits im Juli.
Paetongtarn Shinawatra ist die jüngste Tochter des ehemaligen thailändischen Premierministers Thaksin Shinawatra und der früheren First Lady Potjaman Na Pombejra.
Familie extrem einflussreich
Die 37-Jährige gehört zu einer der einflussreichsten politischen Familien des Landes. Die Milliardärstochter hat Politikwissenschaft, Soziologie und Anthropologie in Bangkok und in Surrey Hotelmanagement studiert.
Kommentare
