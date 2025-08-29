Thailands Regierungschefin ihres Amtes enthoben

Shinawatra habe in einem öffentlich gewordenen Telefonat mit Kambodschas Ex-Regierungschef Hun Sen im Juni die ethischen Ansprüche, die an eine Ministerpräsidentin gestellt würden, nicht erfüllt, urteilte das neunköpfige Gericht am Freitag. Außerdem habe sie „ihre Popularität“ retten wollen und eigene Interessen über die des Landes gestellt. Suspendiert worden war Shinawatra wegen des Vorfalls bereits im Juli.