Obmann wird nach Rempler gegen Referee gesperrt!

Was sich nach Spielende am vergangenen Freitag in der Fußball-Ostliga im Duell zwischen dem Wr. Sportclub und Traiskirchen abspielte, ließ die Wogen hierzulande hochgehen. Die Ursache: Gegen die Niederösterreicher wurden zwei strittige Elfer gepfiffen, einer davon besiegelte kurz vor Schluss den 2:2-Endstand. Traiskirchens Staff ging danach auf die Barrikaden. Klub-Boss Werner Trost suchte nach Abpfiff den Weg zum Schiedsrichter – und brachte Christian Heiner schließlich zu Fall!