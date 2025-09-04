Obmann wird nach Rempler gegen Referee gesperrt!

Operation! ÖFB-Legionär fehlt auf unbestimmte Zeit
Lange Zwangspause?
Nach der Tätlichkeit gegen Schiedsrichter Christian Heiner zog der Verband nun Konsequenzen: Traiskirchens Obmann Werner Trost wurde für ein Jahr gesperrt. Zudem gibt's eine Geldstrafe. Ein Sportclub-Funktionär zeigt sich vom Urteil verwundert.
Was sich nach Spielende am vergangenen Freitag in der Fußball-Ostliga im Duell zwischen dem Wr. Sportclub und Traiskirchen abspielte, ließ die Wogen hierzulande hochgehen. Die Ursache: Gegen die Niederösterreicher wurden zwei strittige Elfer gepfiffen, einer davon besiegelte kurz vor Schluss den 2:2-Endstand. Traiskirchens Staff ging danach auf die Barrikaden. Klub-Boss Werner Trost suchte nach Abpfiff den Weg zum Schiedsrichter – und brachte Christian Heiner schließlich zu Fall!
