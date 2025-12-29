Vorteilswelt
Traumhaftes Wochenende

Ski-Weltcup am Semmering lockte 15.500 Fans an

Niederösterreich
29.12.2025 06:30
Zuschauerandrang im Zielhang am Semmering
Zuschauerandrang im Zielhang am Semmering(Bild: Mario Urbantschitsch)

Die Damen-Rennen lockten zum 30-jährigen Jubiläum bei bester Schneelage und Traumwetter tausende Zuschauer an. Auch sportliche Erfolge galt es gebührend zu feiern. 

Strahlender Sonnenschein, beste Partystimmung, ein enormer Zuschauerandrang und ein Sieg für Österreich. Der Damen-Ski-Weltcup am Semmering präsentierte sich am Wochenende zum 30-Jahre-Jubiläum einmal mehr als sportliches Aushängeschild Niederösterreichs. Mehr als 15.500 Gäste wohnten am vergangenen Samstag und Sonntag dem Spektakel am Zauberberg bei. Auch Innenminister Gerhard Karner und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner waren mit dabei.

Franz Steiner, Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner und Landesvize Udo Landbauer (rechts) waren ...
Franz Steiner, Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner und Landesvize Udo Landbauer (rechts) waren vor Ort mit dabei.(Bild: NLK Pfeffer)
Sorgten für einen sicheren Ablauf: Innenminister Gerhard Karner und Landeschefin Mikl-Leitner ...
Sorgten für einen sicheren Ablauf: Innenminister Gerhard Karner und Landeschefin Mikl-Leitner bei der Einsatzbesprechung des Organisationsteams.(Bild: NLK Pfeffer)

„Der Ski-Weltcup am Semmering ist ein Fest für den Skisport und ein bedeutender Impuls für die gesamte Region. Volle Zuschauerränge, eine perfekte Organisation und sportliche Höchstleistungen zeigen eindrucksvoll: Niederösterreich kann Ski-Weltcup!“, betont Sportlandesrat Udo Landbauer.

Der Weltcup hier am Semmering steht für Heimatliebe, Zusammenhalt, Naturverbundenheit und starke sportliche Leistungen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

„Ich danke den rund 400 freiwilligen Helfern sowie dem Wintersportverein WSV Semmering, die mit Einsatz, Verlässlichkeit und viel Erfahrung dafür gesorgt haben, dass der 30. Weltcup am Semmering ein ganz besonderes Erlebnis für alle wurde“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Allen voran Franz Steiner, der sich nach der erfolgreichen Arbeit der letzten Wochen und Monate erleichtert zeigt: „Vonseiten des Organisationskomitees sind wir mehr als zufrieden. Zwei Traumtage mit tausenden begeisterten Skifans sprechen für sich. Unser Team und die Semmering Hirschenkogel Bergbahnen haben für perfekte Pistenbedingungen gesorgt.“

Promi-Ski-Challenge
Ein herzliches Dankeschön gehe auch an den ÖSV, die FIS, das Land NÖ sowie allen Behörden, Einsatzkräften und freiwilligen Helfern. Am Sonntag wurde dann bei der Promi-Ski-Challenge mit Marlies Raich, Marc Digruber oder Christoph Schmölzer für den heimischen Ski-Nachwuchs gesammelt. 

Niederösterreich

