Ski-Weltcup am Semmering lockte 15.500 Fans an

„Ich danke den rund 400 freiwilligen Helfern sowie dem Wintersportverein WSV Semmering, die mit Einsatz, Verlässlichkeit und viel Erfahrung dafür gesorgt haben, dass der 30. Weltcup am Semmering ein ganz besonderes Erlebnis für alle wurde“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Allen voran Franz Steiner, der sich nach der erfolgreichen Arbeit der letzten Wochen und Monate erleichtert zeigt: „Vonseiten des Organisationskomitees sind wir mehr als zufrieden. Zwei Traumtage mit tausenden begeisterten Skifans sprechen für sich. Unser Team und die Semmering Hirschenkogel Bergbahnen haben für perfekte Pistenbedingungen gesorgt.“