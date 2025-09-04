Vorteilswelt
Fußgänger kollabierte

So rettete dieser Polizist Passanten das Leben

Oberösterreich
04.09.2025 18:00
Polizist Marcus S. (36) wurde zum Lebensretter
Polizist Marcus S. (36) wurde zum Lebensretter(Bild: Polizei OÖ)

Der Vize-Dienststellenleiter von Pettenbach reanimierte auf der A7 in Linz einen Fußgänger. Der war auf der Stadtautobahn zu Fuß mit seinem Hund unterwegs gewesen, bevor er plötzlich kollabierte und sein Puls aussetzte. Aufgrund der raschen Maßnahmen von Marcus S. überlebte der verwirrte Fußgänger.

Das ist wirklich ein Freund und Helfer! Abteilungsinspektor Marcus S. (36), Vize-Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Pettenbach, befand sich in der Nacht auf Samstag auf der Heimfahrt von seinem Einsatz beim Fußballspiel LASK gegen SV Ried. Dabei entdeckte er auf der A7 kurz vor dem Tunnel Niedernhart einen Fußgänger, der verbotenerweise mit seinem Hund am Pannenstreifen unterwegs war.

Mann wirkte desorientiert
„Ich habe Blaulicht- und Warnblinkanlage eingeschaltet und angehalten. Der Mann war zwar ansprechbar, wirkte aber ziemlich desorientiert. Ich habe ihm gesagt, er soll sich auf den Boden setzen und seinen Hund festhalten. Anschließend habe ich meine Kollegen von der Autobahnpolizei verständigt.“

Plötzlich war Puls weg
Der Fußgänger bat den Polizisten um Wasser, dann verschlechterte sich sein Zustand rapide: „Plötzlich ist er zusammengesackt, immer mehr zusammengegangen. Ich habe seinen Puls an der Halsschlagader gefühlt. Er wurde immer schwächer. Deshalb habe ich sofort per Funk, Notarzt und Rettung alarmiert. Dann war sein Puls ganz weg und ich habe mit der Herzdruckmassage begonnen“, erzählt Marcus S. über die dramatischen Minuten.

„Alleine ist das echt nicht leicht“
„Nach zehn- bis fünfzehnmal Pumpen ist der Puls wieder gekommen, dann war er wieder weg. Das ging so drei- bis viermal hin und her. Dann ist als erster der Arbeitersamariterbund gekommen und hat die Reanimation übernommen. Es war meine erste Lebensrettung. Wir sind natürlich entsprechend ausgebildet. Aber wenn du ganz alleine bist und niemanden hast, der dir hilft, ist es echt nicht leicht. Ich habe auch einen Defibrillator im Auto, aber ich bin gar nicht dazu gekommen, ihn zu holen.“

Mann hat überlebt
Der Hund, eine Bulldogge, hatte sich ruhig verhalten, Marcus S. band ihn sicherheitshalber an der Leitplanke fest. Der Fußgänger kam ins Spital. Sein Retter weiß zumindest, dass der Mann überlebt hat. 

Christoph Gantner
