So rettete dieser Polizist Passanten das Leben

„Alleine ist das echt nicht leicht“

„Nach zehn- bis fünfzehnmal Pumpen ist der Puls wieder gekommen, dann war er wieder weg. Das ging so drei- bis viermal hin und her. Dann ist als erster der Arbeitersamariterbund gekommen und hat die Reanimation übernommen. Es war meine erste Lebensrettung. Wir sind natürlich entsprechend ausgebildet. Aber wenn du ganz alleine bist und niemanden hast, der dir hilft, ist es echt nicht leicht. Ich habe auch einen Defibrillator im Auto, aber ich bin gar nicht dazu gekommen, ihn zu holen.“