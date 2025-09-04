Events fürs letzte Wochenende der Sommerferien

Neun Wochen Sommerferien sind fast vorbei. Zum Abschluss winken aber noch viele Highlights für Familien. Im Linzer Donaupark wartet mit der Kinderklangwolke ein sehenswertes Spektakel. Im Wikingerdorf Exlau können sich die Jüngsten vorm Schulstart noch einmal richtig austoben. Und für Erwachsene stehen das Rieder Volksfest oder der Weinherbst in Engerwitzdorf am Programm. Für alle ist was dabei!