Nur ein Schönheitsfehler beim Bau der Umfahrung

Vor etwas mehr als einem Monat ist der Ortskern von Weyer erheblich vom Verkehr entlastet worden. Binnen drei Jahren wurde die neue Umfahrung und zwei Tunnel errichtet. Nun sorgt der Landesrechnungshof (LRH) mit einem Prüfbericht für Erleichterung bei den Projekt-Verantwortlichen, die nur eine Rüge ausfassten. Positiv fiel auf, dass der Kostenrahmen von insgesamt 64,9 Millionen Euro um 6,3 Millionen Euro unterschritten wurde. Einen Schönheitsfehler fanden die Prüfer. Laut LRH-Direktor Rudolf Hoscher wurden 2012 die betriebliche Erhaltungskosten von 152.000 Euro jährlich geschätzt. „Bisher wurde dieser Betrag weder aktualisiert noch an die Direktion Finanzen gemeldet“, so Hoscher. Damit das Projekt finanziell nicht aus dem Ruder läuft, rät er zu einem besonders sorgsamen Blick auf die Folgeausgaben.