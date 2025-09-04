1500 Bluetooth-Herzen schlagen in Oberösterreich

Routineuntersuchungen meistens unnötig

Die bisherigen – alle sechs bis zwölf Monate geplanten– Routineuntersuchungen vor Ort wären bei 94% von ihnen nicht einmal notwendig: „Nur bei sechs Prozent der Patienten braucht es eine Änderung der Therapie, wenn sie zur Kontrolle kommen.“, so Franz Harnoncourt, Geschäftsführer des Kepler Klinikums. Die neuesten Implantate erkennen Veränderungen ohnehin schon bevor sie zum Problem werden. Geräte wie Herzschrittmacher seien heute sogar in der Lage, Patienten sowie deren Ärzte schon 30 Tage „bevor sie überhaupt etwas spüren“ über ihre Gesundheitsprobleme zu informieren, erklärt Karim Saleh, Oberarzt der Kardiologie.