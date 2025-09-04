Stadtinsel wohl in der Versenkung verschwunden

Stillstand wegen „Krimi“

FP-Stadtrat Harald Schuh kann einen Untergang der Plattform-Pläne jedenfalls nicht ausschließen: „Den Drive, den es bei der Präsentation gab, spüre ich nicht mehr. Schade, denn es wäre mal etwas Besonderes gewesen.“ Sowohl Bürgermeister Christian Gratzl (SP) als auch Stadtrat Rainer Widmann von der Liste WIFF orten einen Zusammenhang mit dem Kriminalfall beim Leader-Verein Freistadt. Dieser fördert regionale Projekte mit Mitteln der EU und hätte auch für die Stadtinsel eine Geldquelle sein sollen. Doch, wie berichtet, wird der Managerin des Vereins schwerer Betrug mit einem hohen finanziellen Schaden für den Verein vorgeworfen. Widmann: „Die Auszahlung von Förderungen für Projekte ist auf Eis gelegt“.