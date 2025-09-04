Gauner-Duo stahl monatelang profimäßig Spirituosen

Nach Raub erwischt

Bei einer Diebestour gerieten die beiden Verdächtigen in einen Streit, der am Parkplatz eines Einkaufszentrums in Linz eskalierte und in eine Körperverletzung mündete. Am 22. Juni 2025 wurde der 26-jährige Hauptverdächtige nach einem Geldtaschenraub in Linz unmittelbar nach der Tat festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der Mittäter konnte ebenfalls ausgeforscht und zur Anzeige gebracht werden.