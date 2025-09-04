Gauner-Duo stahl monatelang profimäßig Spirituosen

Sie hatten es auf teeren Schnaps abgesehen: Monatelang stahlen zwei Rumänen kreuz und quer im halben Bundesland in Einkaufsmärkten hochpreisige Spirituosen. Nun sitzen die beiden in Linz in U-Haft.
Der Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Urfahr-Umgebung und Polizeiinspektion Bad Leonfelden konnte eine Serie gewerbsmäßiger Ladendiebstähle in Oberösterreich aufklären. Zwei rumänische Staatsbürger (26 und 37 Jahre) stehen im Verdacht, zwischen März 2025 und Juni 2025 wiederholt hochpreisige alkoholische Getränke aus verschiedenen Einkaufsmärkten entwendet zu haben. Die Tatorte erstreckten sich über die Bezirke Urfahr-Umgebung, Stadt Linz, Steyr-Land und Vöcklabruck.
Kriminelle Arbeitsteilung
Die Täter gingen dabei arbeitsteilig vor. Der 26-jährige Hauptverdächtige betrat regelmäßig mit einem Rucksack die Märkte, während der 37-jährige Mittäter im Fahrzeug auf dem Parkplatz vor den Märkten blieb und ihn zum Teil per Videotelefonie instruierte, welche Flaschen ausgewählt und entwendet werden sollten. Das Diebesgut wurde in einem Rucksack verstaut und unbemerkt aus den Geschäften gebracht.
Zwei Mal in der Woche wurde gestohlen
Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer etwa zweimal wöchentlich mit dem Pkw des Mittäters zu den Märkten fuhren. Darüber hinaus wurden von einem der Beschuldigten weitere, bislang nicht eindeutig zuordenbare Tatorte angegeben.
Nach Raub erwischt
Bei einer Diebestour gerieten die beiden Verdächtigen in einen Streit, der am Parkplatz eines Einkaufszentrums in Linz eskalierte und in eine Körperverletzung mündete. Am 22. Juni 2025 wurde der 26-jährige Hauptverdächtige nach einem Geldtaschenraub in Linz unmittelbar nach der Tat festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der Mittäter konnte ebenfalls ausgeforscht und zur Anzeige gebracht werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.