Zwei Männer nach Diebstahl aus Einrichtung gesucht

Zwei Tablet-Computer und eine relevante Summe Bargeld: Das wurde, wie jetzt bekannt wurde, schon im Juli aus zwei Zimmern eines Wohnheims in Mondsee gestohlen. Gesucht werden zwei Verdächtige, unbekannte Männer, die dem Personal im Treppenhaus begegneten. Die Beamten bitten um Hinweise.
Bislang unbekannte Täter stahlen, wie die Polizei erst jetzt bekannt machte, am 16. Juli gegen 16:15 Uhr aus einem Seniorenwohnheim in Mondsee aus jeweils zwei Zimmern einen Tablet-Computer und Bargeld. Dabei kamen gegen 15:45 Uhr einer Mitarbeiterin und später einem weiteren Mitarbeiter in der Einrichtung zwei männliche, unbekannte Personen im Stiegenhaus entgegen.
Hinweise erbeten
Einer der beiden gab dabei an, eine Dame zu besuchen und gingen in ein weiteres Stockwerk hoch.
Hinweise, natürlich auch vertrauliche, werden bei der Polizeiinspektion Mondsee unter 059133-4167100 entgegengenommen.
