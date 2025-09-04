Zwei Männer nach Diebstahl aus Einrichtung gesucht

Bislang unbekannte Täter stahlen, wie die Polizei erst jetzt bekannt machte, am 16. Juli gegen 16:15 Uhr aus einem Seniorenwohnheim in Mondsee aus jeweils zwei Zimmern einen Tablet-Computer und Bargeld. Dabei kamen gegen 15:45 Uhr einer Mitarbeiterin und später einem weiteren Mitarbeiter in der Einrichtung zwei männliche, unbekannte Personen im Stiegenhaus entgegen.