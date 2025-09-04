Regen-Juli brachte die Freibäder ins Schwimmen

Linzer Bäder trotzdem gut besucht

So freuten sich die LINZ AG Bäder am 25. August über ihren millionsten Besucher. Im Juni verhalf der heiße Sommerstart den Linzern zu einem 20-prozentigen Plus an Besuchern, im Vergleich zum Vorjahr. Auch in Eferding ist man größtenteils zufrieden: „Wir waren an geöffneten Tagen immer gut besucht“, so eine Mitarbeiterin. Im Erlebnisbad St. Martin sieht es dagegen nicht so rosig aus: Zwar habe man auf Grund der frühen Hitze im Mai mehrere Saisonkarten verkauft, in Summe müsse man aber - trotz hoher Auslastungen an den schönen Tagen – diese Saison etwas mehr als zehn Prozent der Eintrittsgelder einbüßen.