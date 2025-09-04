Regen-Juli brachte die Freibäder ins Schwimmen

Der verregnete Juli hat heuer vielerorts im Bundesland für leere Freibäder gesorgt. Weder der überdurchschnittliche heiße Juni noch der „normale“ August konnten die schlecht besuchten Regentage dieser Saison nicht wettmachen.
Wer eine Saisonkarte fürs Freibad hatte, musste heuer leidensfähig sein. Im Juli 2025 – dem hierzulande nassesten Juli seit 2012 – lagen die Niederschlagswerte in Oberösterreich ganze 53% über dem langjährigen Monatsdurchschnitt. Das Schlechtwetter hinderte jedoch nicht alle am Griff zu den Badesachen.
Linzer Bäder trotzdem gut besucht
So freuten sich die LINZ AG Bäder am 25. August über ihren millionsten Besucher. Im Juni verhalf der heiße Sommerstart den Linzern zu einem 20-prozentigen Plus an Besuchern, im Vergleich zum Vorjahr. Auch in Eferding ist man größtenteils zufrieden: „Wir waren an geöffneten Tagen immer gut besucht“, so eine Mitarbeiterin. Im Erlebnisbad St. Martin sieht es dagegen nicht so rosig aus: Zwar habe man auf Grund der frühen Hitze im Mai mehrere Saisonkarten verkauft, in Summe müsse man aber - trotz hoher Auslastungen an den schönen Tagen – diese Saison etwas mehr als zehn Prozent der Eintrittsgelder einbüßen.
Weniger Besucher trotz frühem Sommerstart
Das Freibad Ansfelden muss sich dieses Jahr trotz einem überdurchschnittlich gut besuchten Juni mit insgesamt rund 14% weniger Badegästen zufriedengeben. In Leonding gab es ähnliche Probleme: Die Besucherzahlen sind heuer um ungefähr ein Viertel zurückgegangen: „Nach einer soliden ersten Juliwoche sind immer weniger Besucher eingetrudelt“, so ein Mitarbeiter. Auch im Welser Schwimmbad Welldorado gab es – vergleicht man die ersten beiden Sommermonate miteinander – große Unterschiede bei den Besucherzahlen: Im Vergleich zum Vorjahr freute man sich im heißen Juni über ein 67-prozentiges Plus an Gästen, während man im Juli rund 57% weniger Schwimmbegeisterte begrüßen durfte.
Juni überdurchschnittlich warm
Immerhin konnten viele das schöne Wetter heuer bereits im Juni auskosten und etwas früher als sonst in die Badesaison starten. Dieser fiel – mit einer Temperaturabweichung von knapp +3 Grad – in diesem Jahr überdurchschnittlich warm aus. Der Juni 2025 befindet sich somit auf dem dritten Platz der Messgeschichte Österreichs – nur in den Jahren 2019 und 2003 waren die Temperaturen im Junbi noch ein bisschen höher.
