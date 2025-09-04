Lehár Festival in Bad Ischl mit Besucherrekord

Bad Ischl ist die neue Operetten-Hochburg: Mit „Eine Nacht von Venedig“ von Johann Strauss und „Die blaue Mazur“ von Franz Lehár landete das Team um Intendant Thomas Enzinger zwei Volltreffer – und mit 26.000 Besuchern verzeichnet man einen neuen Rekord.
Bad Ischl und Operette – das gehört immer mehr zusammen. Insgesamt standen beim diesjährigen Lehár Festival 40 Veranstaltungen am Programm.
Die Gesamtauslastung lag bei 92 Prozent, was ebenfalls die beste in der Festivalgeschichte gewesen sei, bilanzierten die Veranstalter am Donnerstag. Im Vorjahr hatte rund 24.500 Besucher gezählt.
Diesjähriges Zugpferd war „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauss mit einer Auslastung von 99,9 Prozent. Wie bereits berichtet, steht das Programm für das kommende Jahr fest und der Vorverkauf für die Saison 2026 läuft bereits.
Am Programm stehen „Boccaccio“ von Franz von Suppè, das am 11. Juli 2026 Premiere hat, Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“ (18. Juli) und „Der Göttergatte“ von Franz Lehár (14. August).
Kommentare
