Ab ins Maislabyrinth! Was Familien wissen sollten

Ohne „Schummeln“ hätten wir es nicht geschafft

Wenn man gut ausgerüstet ist, steht einem tollen Nachmittag nichts im Wege. Besonders gut gefallen hat uns „Maishofen“, eine Lichtung im Labyrinth, die mit Getränke- und Eisautomaten, Fotospot, Spiel- und Malecke, Wasser zum Abwaschen und sauberer Toilette zum Verweilen einlädt. Leider waren die Sitzgelegenheiten schnell voll und haben wir Erwachsenen keinen Platz mehr ergattert – aber die Kids haben die Verschnaufpause genossen. Auch ein „Schummelzettel“ mit den eingezeichneten Stationen hängt dort aus, ohne den wir sie wohl nicht alle gefunden hätten, bevor der Regen einsetzte. Mindestens zwei Stunden für den Ausflug einplanen – je mehr, desto gemütlicher!