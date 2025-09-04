Vier Jahre Haft für Rad-Dieb, der ausgebrochen war

Ausbruch war kein Thema

Schlussendlich musste er länger in Untersuchungshaft ausharren, weil der Prozess sofort abgesagt, und alle Schöffen ausgeladen worden waren – also musste ein neuer Termin her. Beim Prozess war das aber wie erwartet aber kein Thema: Der 37-Jährige soll nämlich aus Hotelgaragen und Kellerabteilen von Mehrfamilienhäusern vor allem E-Bikes und -Scooter im Wert von mehr als 60.000 Euro gestohlen haben. Obwohl er geständig war, wurde von 9 Uhr bis mitten am Nachmittag verhandelt, bevor endlich ein Urteil fiel.