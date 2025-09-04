Vier Jahre Haft für Rad-Dieb, der ausgebrochen war

Der 37-jährige Tscheche hatte mit seiner Flucht kurz vor dem ersten Prozess der Linzer Polizei einen Großeinsatz beschert. Am selben Abend noch wurde er in der Wohnung seiner Ex-Freundin im Linzer Süden erwischt – dort hatte ihn ein Nachbar erkannt. Am Donnerstag wurde er zu einer mehrjährigen Haft verurteilt.
Kreisende Hubschrauber, unzählige schwer bewaffnete Beamte und überall Blaulicht: Am 18. Juli beschäftigte ein 37-jähriger Tscheche die Einsatzkräfte der Landeshauptstadt. Er musste sich gestern am Landesgericht Linz verantworten.
Unbeobachteten Moment genutzt
Doch nicht die angeklagte Tat war Auslöser für die Großfahndung gewesen, sondern etwas ganz anderes: Der U-Häftling war kurz vor seinem Prozess in einem unbewachten Moment durch ein ungesichertes Fenster aus der Justizanstalt Linz entfleucht.
Zu Ex-Freundin geflüchtet
Wie berichtet, hatte er sich fünf Kilometer durch die Stadt zur Wohnung seiner Ex-Freundin vorgearbeitet, wo er bis zum Abend Zuflucht fand. Zu seinem Unglück hatte ihn aber ein Nachbar erkannt, und gegen 22.30 Uhr gings ohne Widerstand seinerseits wieder zurück hinter Gitter.
Ausbruch war kein Thema
Schlussendlich musste er länger in Untersuchungshaft ausharren, weil der Prozess sofort abgesagt, und alle Schöffen ausgeladen worden waren – also musste ein neuer Termin her. Beim Prozess war das aber wie erwartet aber kein Thema: Der 37-Jährige soll nämlich aus Hotelgaragen und Kellerabteilen von Mehrfamilienhäusern vor allem E-Bikes und -Scooter im Wert von mehr als 60.000 Euro gestohlen haben. Obwohl er geständig war, wurde von 9 Uhr bis mitten am Nachmittag verhandelt, bevor endlich ein Urteil fiel.
Vier Jahre Haft
Und zwar: Vier Jahre unbedingte Haft. Weil der Angeklagte den Spruch annahm, aber die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.
Kommentare
