Hochmair verlängert sich als Jedermann 2026 selbst

„Das war die letzte Vorstellung in diesem Jahr, aber nächstes Jahr komme ich wieder!“, lässt Schauspieler Philipp Hochmair seine Fans in einem Video auf Instagram wissen. Wenn einer an sich glaubt, dann ist es der Mime selbst. Denn seitens der Festspiele will man eine erneute Rückkehr des 51-Jährigen auf den Domplatz im Jahr 2026 noch nicht bestätigen.