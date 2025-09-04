Vorteilswelt
Festspiele schweigen

Hochmair verlängert sich als Jedermann 2026 selbst

Salzburg
04.09.2025 10:00
Wer wird 2026 in der Rolle des Jedermanns zu sehen sein? Wenn es nach Philipp Hochmair geht, ...
Wer wird 2026 in der Rolle des Jedermanns zu sehen sein? Wenn es nach Philipp Hochmair geht, natürlich er selbst!

Der Mime spricht in einem Video an seine Fans bereits über eine Rückkehr in der Rolle des Jedermanns auf den Domplatz im kommenden Jahr. Die Festspiele wollen das noch nicht offiziell bestätigen.

„Das war die letzte Vorstellung in diesem Jahr, aber nächstes Jahr komme ich wieder!“, lässt Schauspieler Philipp Hochmair seine Fans in einem Video auf Instagram wissen. Wenn einer an sich glaubt, dann ist es der Mime selbst. Denn seitens der Festspiele will man eine erneute Rückkehr des 51-Jährigen auf den Domplatz im Jahr 2026 noch nicht bestätigen.

Nicht nur Deleila Piasko in der Rolle der Buhlschaft ist verzaubert von Philipp Hochmair. Der ...
Nicht nur Deleila Piasko in der Rolle der Buhlschaft ist verzaubert von Philipp Hochmair. Der Publikumsliebling sorgte die letzten beiden Jahre durchwegs für ausverkaufte Vorstellungen.

Man werde das Festspielprogramm des Sommers 2026 im Dezember dieses Jahres offiziell bekannt geben, heißt es von den Festspielen. Erst dann werde man auch die konkrete Besetzung kommunizieren.

Fest steht: Mit dem Engagement von Hochmair gelang dem Kulturfestival in den letzten beiden Jahren ein Glücksgriff. Selten verkauften sich Karten für den Jedermann so schnell.

Klar ist aber auch: Hochmair reitet die Welle des Erfolgs immer mehr zu seinen eigenen Gunsten. So sorgte er im Laufe des heurigen Sommers vermehrt mit grotesken Werbe-Auftritten für Aufsehen. Selten war er ohne rosafarbene Wasserflasche oder auffällig glänzender Uhr seiner Sponsoren anzutreffen. Auch seine Biografie und dazugehörige Fanartikel promotete der 51-Jährige an allen Ecken und Enden.

Ob die Festspiele den hochmairschen Kommerz-Spielen ein weiteres Jahr die Bühne bieten, bleibt also abzuwarten.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

