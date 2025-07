Hochmair „als Mensch oft nicht zu gebrauchen“

Genau diese Zielstrebigkeit dürfte es bei Philipp Hochmair auch gebraucht haben. Denn: einen anderen Autor hätte er sich nicht für sein in Schriftform gegossenes Lebenswerk vorstellen können. Auch nicht sich selbst, das verriet er bei der Buchpräsentation am Mittwochabend in der Blauen Gans in Salzburg Stadt: „Ich habe keine Zeit zum Schreiben und auch nicht den Geist und das Sitzfleisch, das umzusetzen“.