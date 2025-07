Der Jedermann ist zur Werbefigur geworden

Weit aufgeknöpftes Hemd, über die bloße Brust baumelten zahlreiche Ketten, die Zigarre stets in der Hand – das war Philipp Hochmair einmal. Zumindest bis zur gestrigen Jedermann-Premiere bei den Festspielen. Barfuß mischte er sich am Samstag in die Menge. Statt offenem Hemd trug er ein T-Shirt mit Werbebotschaft seines neuen Buches. Statt Zigarre gab’s die rosa Wasserflasche eines Sponsors in der Hand.