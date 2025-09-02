„Sind derzeit in vielen Bereichen Schlusslicht“

Hauptthemen sind die trübe Wirtschaftslage und die hohe Teuerung. Hier setzt sich die Dreierkoalition das Ziel, im nächsten Jahr wieder auf zwei Prozent Inflation zu kommen. Eine neue Hiobsbotschaft kam am Dienstag zur Teuerung. Im August stieg die Inflationsrate laut Statistik-Austria-Schnellschätzung auf 4,1 Prozent und damit den höchsten Wert seit März 2024. Der Spielraum für Maßnahmen zur Konjunkturbelebung ist angesichts der schwierigen Budgetsituation gering, dennoch soll zumindest ein kleines Konjunkturpaket geschnürt werden. Dieses soll ein Volumen von einer Milliarde Euro haben.