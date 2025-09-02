Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regierungsklausur

„Sind derzeit in vielen Bereichen Schlusslicht“

Innenpolitik
02.09.2025 11:27
Der Aufschwung gelingt nicht. Die Bundesregierung gerät immer stärker unter Druck.
Der Aufschwung gelingt nicht. Die Bundesregierung gerät immer stärker unter Druck.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Meinungsforscher Christoph Haselmayer sieht die Koalitionsparteien als „Ankündigungseuropameister und Umsetzungszwerge“. Von der zweitägigen Regierungsklausur, die am heutigen Dienstag begonnen hat, werden ebenfalls keine großen Würfe erwartet.

0 Kommentare

Dennoch signalisierten Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) Zuversicht, die richtigen Maßnahmen „auf die Beine zu stellen“. „Wir sind in vielen Bereichen derzeit Schlusslicht“, erklärte Meinl-Reisinger in einem kurzen Statement vor dem Treffen. Stocker sieht ein „Wirtschaftssystem, das aus den Fugen geraten ist“.

Die Infografik zeigt die Inflation in Österreich von Jänner 2024 bis Juli 2025 und die Preisentwicklung ausgewählter Bereiche im Juli 2025. Die Inflationsrate sank zunächst auf etwa 2 % und stieg bis Juli 2025 auf 3,6 %. Im Juli 2025 stiegen die Preise für Gastronomie und Hotels um 5,8 %, für Wohnen, Wasser und Energie um 5,7 % und für Lebensmittel um 5,2 %. Die Preise für Treibstoffe sanken um 4,7 %. Quelle: Statistik Austria.

Hauptthemen sind die trübe Wirtschaftslage und die hohe Teuerung. Hier setzt sich die Dreierkoalition das Ziel, im nächsten Jahr wieder auf zwei Prozent Inflation zu kommen. Eine neue Hiobsbotschaft kam am Dienstag zur Teuerung. Im August stieg die Inflationsrate laut Statistik-Austria-Schnellschätzung auf 4,1 Prozent und damit den höchsten Wert seit März 2024. Der Spielraum für Maßnahmen zur Konjunkturbelebung ist angesichts der schwierigen Budgetsituation gering, dennoch soll zumindest ein kleines Konjunkturpaket geschnürt werden. Dieses soll ein Volumen von einer Milliarde Euro haben.

Lesen Sie auch:
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Milliardenloch wächst
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
01.09.2025
Energie, Wohnen & mehr
Worüber die Regierung auf Klausur nicht spricht
29.08.2025
ÖVP-Staatssekretär:
„Schaffen Anreize für einen Wirtschaftsaufschwung“
29.08.2025

Aus Spargründen trifft sich die Dreierkoalition für ihre mittlerweile dritte Regierungsklausur erneut im Kanzleramt. Am heutigen ersten Tag der Klausur werden als Wirtschaftsexperten die deutsche „Wirtschaftsweise“ Ulrike Malmendier, die an der Universität in Berkeley lehrt, sowie der IHS-Ökonom Sebastian Koch zurate gezogen. Die österreichische Wirtschaft kommt nach zwei Rezessionsjahren nicht in Schwung und dürfte heuer laut Prognosen der Wirtschaftsforscher stagnieren (Wifo) bzw. um magere 0,1 Prozent (IHS) wachsen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Beate Meinl-Reisinger
Österreich
ÖVPSPÖNEOS
BundeskanzlerVizekanzlerInflationGastronomieWasserWirtschaft
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Innenpolitik
Neues Ungemach?
Grasser droht in Causa Buwog weiterer Prozess
Regierungsklausur
„Sind derzeit in vielen Bereichen Schlusslicht“
Nach Schellhorn-Kritik
ÖVP rückt zur Verteidigung des Medienzentrums aus
„Harte Sanktionen“
Belgien will Palästinenserstaat anerkennen
„Hören hier nicht auf“
EU-Länder geben so viel für Militär aus wie nie
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine