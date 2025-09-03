„Erst wird repariert, dann wird Kuchen gegessen“

Fachleute für beinahe alles

In Obervellach spenden echte Experten einmal pro Monat drei Stunden ihrer Zeit und ihr Wissen – rein ehrenamtlich! „Ich bin draufgekommen, dass es Menschen gibt, die fast alles reparieren können“, erklärt Angelika Staats. „Aber wir suchen natürlich immer Verstärkung. Gerade im elektrischen Bereich, dann einen Uhrmacher und vielleicht noch einen Tischler, der vor Ort Sachen repariert.“ Denn das sei der Geist eines Reparaturcafés: „Die Leute bringen etwas vorbei und in 20 bis 30 Minuten ist es repariert oder sie wissen, was sie damit machen müssen.“