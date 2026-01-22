Beim Yukigassen-Wettkampf fliegen die Schneebälle

Yukigassen? Wer das Wort zum ersten Mal hört, denkt an vieles – nur nicht an Wintersport. Hinter dem Namen verbirgt sich der japanische Begriff für „Schneeschlacht“, der harmlos klingt, aber für einen ernsthaft organisierten Wettkampf steht. Gespielt wird Yukigassen seit 1988 mit festen Regeln und ist im Ursprungsland längst winterlicher Volkssport. Von dort aus verbreitete sich Yukigassen vor allem im skandinavischen Raum, wo der Sport in Finnland eine zweite Heimat fand – und schließlich auch den Weg in die Alpen.