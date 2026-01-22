Für PS-Spektakel spannt sich Gelähmter aufs Quad

Am Samstag sorgen beim Skijöring in Gosau 100 Gespanne und sogar eine Hubschrauber-Show für reichlich Action. Viele Augen werden vor Ort aber auch auf Florian Reichinger gerichtet sein, denn der 31-Jährige startet trotz seiner Querschnittslähmung.
Erstmals wurde die Sportart Skijöring 1906 in St. Moritz ausgetragen, auf spektakuläre Art und Weise zogen dabei Pferde Skifahrer durch den Schnee. 120 Jahre später hat man die Pferdestärken mittlerweile multipliziert und wurden die Hufen gegen Stollenreifen ausgetauscht. Das Ergebnis ist ein sehenswertes Spektakel mit PS-starken Motocross-Maschinen und waghalsigen Skifahrern – inklusive spritzender Schneefontänen! Dem noch nicht genug, steigen bei der 11. Auflage des Holzknecht-Skijöring in Gosau (ab 10 Uhr) auch die „Flying Bulls“ für Kunstflugeinlagen in einen „Kampfhubschrauber“.
