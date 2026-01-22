Für PS-Spektakel spannt sich Gelähmter aufs Quad

Erstmals wurde die Sportart Skijöring 1906 in St. Moritz ausgetragen, auf spektakuläre Art und Weise zogen dabei Pferde Skifahrer durch den Schnee. 120 Jahre später hat man die Pferdestärken mittlerweile multipliziert und wurden die Hufen gegen Stollenreifen ausgetauscht. Das Ergebnis ist ein sehenswertes Spektakel mit PS-starken Motocross-Maschinen und waghalsigen Skifahrern – inklusive spritzender Schneefontänen! Dem noch nicht genug, steigen bei der 11. Auflage des Holzknecht-Skijöring in Gosau (ab 10 Uhr) auch die „Flying Bulls“ für Kunstflugeinlagen in einen „Kampfhubschrauber“.