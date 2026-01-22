Ist das der schmutzigste Spieler in Europa?

Neuer Stürmer? Rapid will Schweizer Internet-Hit
Zoff-Szene ging viral
Vergessen Sie „Beißer“ Luis Suarez, „Treter“ Diego Costa oder Vinnie „die Axt“ Jones. Der brutalste Fußballer des Kontinents heißt Milutin Osmajic. Welche unfassbaren Strafen der Stürmer aus Montenegro bisher ausfasste...
Dieser Mann hat sich sichtlich nicht im Griff. Wenn bei Milutin Osmajic die Sicherungen durchbrennen, dann richtig. Vor zwei Jahren fasste der Stürmer in der englischen Championship eine Sperre von acht Spielen aus. Aber nicht ein rüdes Foul war Grund dafür...
